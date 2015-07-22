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"الأوقاف" تُشكل قطاعًا للتفتيش على المساجد بالوجه القبلى

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"الأوقاف" تُشكل قطاعًا للتفتيش على المساجد بالوجه القبلى "الأوقاف" تُشكل قطاعًا للتفتيش على المساجد بالوجه القبلى
شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قطاعًا للتفتيش العام بوجه قبلى كأحد الأجهزة الرقابية بالوزارة، وذلك للتفتيش على 10 محافظات تبدأ من المنيا وحتى أسوان، حيث عين به 6 أئمة من القيادات الشابة، للتفتيش على خطب الجمعة وإلقاء الدروس ودروس التوعية الثقافية والنسائية والصحية وأداء الصلوات والحضور والانصراف والتحقيق فيها.

ومن المقرر أن يصدر قرار مماثل بتشكيل قطاع التفتيش العام بوجه بحرى ومكتبه بطنطا بعد أسبوع، للتفتيش على 17 محافظة ببحرى، وذلك بعد الحصول على تمويل للإدارتين من التنظيم والإدارة.

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