دفاع "مرسى": سنتقدم بطعن على حكمى "الهروب" و"التخابر" أول أغسطس المقبل

قال محمد الدماطى، المتحدث الرسمى لهيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن هيئة الدفاع ستتقدم بطعن على الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضيتى الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع حماس أول شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الدماطى لـ"اليوم السابع"، أن آخر مدة للطعن ستكون 16 أغسطس المقبل، وما زالت هيئة الدفاع تجهز الطعن على الحكم، موضحًا أن للرئيس الأسبق مرسى هيئة دفاع ستأخذ منه الملاحظات التى يريد وضعها فى طعنه على الحكمين الصادرين ضده بالإعدام والمؤبد فى القضيتين.

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