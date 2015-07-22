أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يلتقى اليوم 15 رجل أعمال إيطالى بـ"ميلانو" ويزور المتحف بـ"تورينو"

Google+ Print
محلب يلتقى اليوم 15 رجل أعمال إيطالى بـ"ميلانو" ويزور المتحف بـ"تورينو" محلب يلتقى اليوم 15 رجل أعمال إيطالى بـ"ميلانو" ويزور المتحف بـ"تورينو"
يبدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لدولة إيطاليا، تستمر ٣ أيام تستهدف دفع وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.

ويلتقى "محلب" 15 من رجال الأعمال الإيطاليين فى ميلانو ممن يعملون بصناعة السيارات، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، كما يزور رئيس الوزراء، يرافقه منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ومحافظ دمياط، المتحف المصرى بمدينة تورينو.

ومن المقرر أن يشارك محلب، غدًا الخميس، فى معرض ميلانو الدولى ويتفقد الجناح المصرى ويلتقى الجالية المصرية لعرض الأوضاع الحالية فى ثم يتوجه بعدها إلى روما للقاء نظيره الإيطالى.

- محلب يغادر غينيا الاستوائية متوجها إلى ميلانو بإيطاليا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر