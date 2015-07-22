محلب يلتقى اليوم 15 رجل أعمال إيطالى بـ"ميلانو" ويزور المتحف بـ"تورينو"

يبدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لدولة إيطاليا، تستمر ٣ أيام تستهدف دفع وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.

ويلتقى "محلب" 15 من رجال الأعمال الإيطاليين فى ميلانو ممن يعملون بصناعة السيارات، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، كما يزور رئيس الوزراء، يرافقه منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ومحافظ دمياط، المتحف المصرى بمدينة تورينو.

ومن المقرر أن يشارك محلب، غدًا الخميس، فى معرض ميلانو الدولى ويتفقد الجناح المصرى ويلتقى الجالية المصرية لعرض الأوضاع الحالية فى مصر ثم يتوجه بعدها إلى روما للقاء نظيره الإيطالى.

- محلب يغادر غينيا الاستوائية متوجها إلى ميلانو بإيطاليا

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