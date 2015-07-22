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"التعليم العالى": هندسة البترول بالسويس والطاقة بأسوان مناظرة لباقى الجامعات

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"التعليم العالى": هندسة البترول بالسويس والطاقة بأسوان مناظرة لباقى الجامعات "التعليم العالى": هندسة البترول بالسويس والطاقة بأسوان مناظرة لباقى الجامعات
أعلنت وزارة التعليم العالى، أنها تعتبر كليات "الهندسة الإليكترونية بجامعة المنوفية، وهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، وهندسة الطاقة بجامعة أسوان"، مناظرة لباقى كليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية للطلاب المستجدين فقط "المرشحين لفرقة الإعدادى".

وأضافت الوزارة، فى قرارها المنشور بالجريدة الرسمية، أن الكليات سابقة الذكر يتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى ويتم التحويل منها إلى باقى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط.

وأكدت الوزارة، اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية التابعة لجامعة قناة السويس كلية مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية الاخرى للطلاب المستجدين فقط، ويتم القبول بها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها لباقى كليات الطب بالجامعات الأخرى أو العكس وفقا لقواعد التحويل المناظر للطلاب المستجدين.

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مصر 365