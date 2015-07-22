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مدير أمن المنيا لليوم السابع: نضرب بقوة للحد من انتشار السلاح غير المرخص

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مدير أمن المنيا لليوم السابع: نضرب بقوة للحد من انتشار السلاح غير المرخص مدير أمن المنيا لليوم السابع: نضرب بقوة للحد من انتشار السلاح غير المرخص
أكد اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا لـ"اليوم السابع" أن "العلاقة بين المواطن العادى ورجل الشرطة أساس قوى فى إنجاح المنظومة الأمنية وتساعد بشكل كبير فى إنجاز العمل واستمراره، مشيرا أن العلاقة بين الطرفين أصبحت جيده ووطيدة وثقة المواطن فى ضابط الشرطة عادة وبقوة، مؤكدا أنه فى جميع لقاءاته بالضباط يؤكد عليهم على ضرورة حسن معاملة المواطن لأنه فى حاجة إلى الرعاية الأمنية وأننا جميعنا مصريون نعمل من أجل وأمان الشارع المصرى".

وأردف مدير الأمن قائلا: إننا نؤدى دورنا أملا فى مستقبل أفضل للبلاد ولن نقصر فى حماية المواطن المنياوى، موضحا أننا نحارب الجريمة أيا ما كانت ولن نسمح بأى خروج عن القانون.

وتابع الهلباوى أن الخطط الأمنية طوال المرحلة الماضية والقادمة هدفها أمن وسلامة المواطنين، وأن أهم شىء هو محاربة انتشار الأسلحة غير المرخصة والتى لوحظ وجودها بشكل كبير بعد ثورة يناير، لكن الحملات الأمنية المستمرة فى الشارع وتواجد الضباط طوال ٢٤ ساعة سواء من خلال الأكمنة الثابتة أو المتحركة فى الميدان جعل المواطن يشعر أكثر بالأمن والأمان.

واستطرد اللواء الهلباوى فى حديثه قائلا: نعمل على أن تصل درجة الأمن فى مختلف مناطق ومراكز المنيا إلى ٢٠٠٪ وان لم يكن أكثر لأن ذلك أقل شىء نقدمه إلى أهلنا فى مصر كلها وخاصة فى المنيا.

وأضاف الهلباوى أن الجميع يعمل والجميع فى الشارع وأتواجد على رأس كثير من الحملات الأمنية لدعم أبنائى وزملائى الضباط.

وأوضح مدير الأمن أنه تمت إعادة كمين الجدامى ببنى مزار للعمل من جديد وهو ما جعل المواطنين بالمنطقة يشعرون أكثر بالأمن، وقال إن هناك أكمنة ثابتة أخرى يتم عمل دراسة أمنية لها لإعادتها من جديد للعمل ليكون التواجد أكثر فى المناطق النائية.

وتابع الهلباوى أن مصر تحتاج منا الكثير وعلى الجميع التكاتف والتعاون من أجل الارتقاء بالأمن ويجب أن يعلم الجميع أننا أسرة واحدة كل منا يؤدى دوره فى مكانه ولا مجال للتكاسل أو التراخى.

وعن العلاقة بين الأمن والإعلام قال الهلباوى إن الإعلام ضرورى جدا للتنوير والمعرفة وله دور كبير فى الحياة بصفة عامة، ولابد أن تكون العلاقة جيدة بين جميع المؤسسات بالدولة.

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مصر 365

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