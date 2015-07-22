السجن المؤبد لمتهم و15 سنة لـ3 آخرين سطوا على سيارة متفجرات بالعلمين

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالإسكندرية - دائرة الإرهاب، حكمها بالسجن المشدد 25 سنة لمتهم والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين آخرين، في القضية رقم 7884 جنايات العلمين، المتهمين فيها بالسطو المسلح على سيارة نقل متفجرات تابعة لإحدى شركات خدمات البترول، والهروب بالسيارة المحملة بالمتفجرات إلى محافظة البحيرة.

قضت المحكمة، برئاسة المستشار ميلاد بخيت وعضوية المستشارين مرجان محمد و ياسر محرم درويش، بالسجن المشدد 15 عاما لكل من جمال نصر عبد الفضيل عبد العزيز ( 18 سنة ) مزارع من مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة وأحمد سعد نصر موسى قطوس ( 18 سنة ) طالب، مقيم بالبحيرة و سعد إبراهيم سعد عبد المجيد ( 22 سنة ) سائق، من البحيرة والسجن المؤبد 25 سنة للمتهم الرابع أحمد إبراهيم عبد الرحمن على ( 19 سنة ) بدون عمل، مقيم بمطروح.

ووجهت للمتهمين اتهامات بالقيام معا بالسطو المسلح وسرقة السيارة رقم ص ب 658 المجهزة والمحملة بكمية من المواد شديدة الانفجار المملوكة لشركة هوت شوت ايجيبت لخدمات البترول وحيازتهم لأسلحة آلية وبيضاء وإحداثهم تلفيات بالسيارة، قبل الاستيلاء عليها والهرب بها وعلى متنها شحنة المتفجرات إلى محافظة البحيرة قبل أن تتبعهم الشرطة وتلقى القبض عليهم واستعادة السيارة وشحنة المتفجرات المخصصة لأعمال التنقيب عن البترول.

تعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين، بقطع طريق البترول جنوب العلمين بنحو 25 كيلو متر، مستخدمين سيارة ربع نقل ماركة شيفورليه خضراء اللون، وبندقية خرطوش وبندقية خرطوش كانت بحوزة المتهم الثالث والذي أطق عدة طلقات على السيارة، وإجبارها على التوقف، والاستيلاء على هاتفى السائق ومرافقه، لمنعهما من إبلاغ الشرطة، قبل أن يستولوا على السيارة وحمولتها من المواد شديدة الانفجار.

وعقب تلقى شرطة النجدة بلاغا بالواقعة بادرت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع مديريتي أمن الإسكندرية والبحيرة وتشكيل فريق بحث مشترك، وتتبع السيارة المسروقة بالقمر الصناعى من خلال جهاز gps المثبت بالسيارة، وتمكنت قوات الشرطة من مطاردة المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، وضبط السيارة قبل استخدام المواد المتفجرة.

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