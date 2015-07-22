كاتب بريطانى: علينا التحالف مع العرب لسحق داعش

قال كون كوجلين محرر الدفاع فى صحيفة "التلغراف" إن خطر التطرف ساعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وكبار أعضاء حكومته فى إعادة اكتشاف أنفسهم لمجابهته.

ورصد كوجلين فى مقال نشرته الصحيفة إعلان كاميرون عن حزمة عريضة من التدابير التى تستهدف حماية صغار الشبان والفتيات المسلمين فى بريطانيا من الاستقطاب على يدّ دعاة الكراهية المغرضين.

واعتبر أن التغير الأعمق الذى طرأ على المحافظين منذ اكتساحهم انتخابات مايو الماضى، تجلى فى التصميم المتنامى بين كبار الوزراء على محاربة المتطرفين فى معاقلهم فى ليبيا وسوريا والعراق.

ورأى أن نقطة التحول الحاسمة تمثلت فى مقتل 30 سائحا بريطانيا فى تونس على يد إرهابى تدرب وتسلح لأداء مهمته فى ليبيا.