لو بتفكر تزرع شعر:اعرف تكلفتها وعدد الجلسات التى تتطلبها الجراحة ونتائجها

زراعة الشعر من أكثر الجراحات التجميلية شيوعًا بين الرجال وأقدمها، والسبب بالطبع يرجع لإصابة الرجال بالصلع الهرمونى، والذى تفشل الطرق العلاجية الأخرى فى علاجه وخاصة من تقدم الحالة.

الدكتور إبراهيم عيادة، أستاذ الجراحة العامة والتجميل بكلية طب قصر العينى، يوضح فى السطور التالية جميع التفاصيل التى تتعلق بتكلفة العملية.

الحالات التى تتطلب زراعة الشعر

عدد الجلسات التى تتطلبها جراحة زرع الشعر وتكلفتها

>المصابون بالصلع الهرمونى الوراثى هم الفئة الأكثر طلبًا لتلك الجراحة، تبعًا لرأى د. عيادة، فالصلع الناتج عن تلك الحالة يصعب علاجه بالطرق الدوائية، والتى تعمل أغلبها على الحفاظ على بصيلات الشعر المتواجدة بالفعل، ولا تساعد على نمو بصيلات جديدة، كما تتطلب الطرق الدوائية متابعة مستمرة فى استخدامها طوال العمر، وهو ما يعد أمرًا مزعجًا للبعض ويصعب تحقيقه والالتزام به، كما أن نتائجه غير مرضية للكثيرين.>تبعًا لرأى د. عيادة فإن أغلب الحالات لا تتطلب لأكثر من جلستين لزراعة البصيلات، يفصل بينهما ستة أشهر، وغالبًا ما يتم زراعة نحو 700 جرافت فى الجلسة الواحدة.

ويؤكد عيادة أن بصيلات الشعر التى يتم زرعها تعامل معاملة الشعر الطبيعى من حيث النمو والتعرض لعوامل الجفاف والتقصف. أما عن تكلفة تلك الجراحة فهى تتكلف عشرة آلاف جنيه فى الجلسة الواحدة تبعًا لتقدير د. إبراهيم عيادة.