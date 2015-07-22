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العيادات السعودية تعاين 1343 لاجئاً سورياً بمخيم الزعتري بالأردن

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العيادات السعودية تعاين 1343 لاجئاً سورياً بمخيم الزعتري بالأردن العيادات السعودية تعاين 1343 لاجئاً سورياً بمخيم الزعتري بالأردن

    عاينت العيادات التخصصية بمخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني والثلاثين بعد المئة من عملها الطبي أكثر من 1300 حالة من اللاجئين السوريين بالمخيم.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. محمد الزعبي بأن العيادات تعاملت خلال أسبوعها الثاني والثلاثين بعد المئة مع 1343 حالة، وأضاف بأن متوسط عدد المراجعين اليومي خلال هذا الأسبوع تراوح ما بين 200 إلى 250 مراجعا يوميا، تلقى جميعهم الخدمة الطبية عبر 12 عيادة اختصاص في مختلف الأقسام الطبية، وأضاف بأن عيادات الأطفال والطب العام والجلدية نالت النصيب الأكبر من المراجعين، إلى جانب ما تم صرفه من صيدلية العيادات والبالغ مجموعه 867 وصفة ما بين وصفات طبية يومية وأخرى دورية للأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والضغط، وصرف 179 عبوة حليب ضمن برنامج "نمو بصحة وأمان"، وتعامل قسم المختبر مع 103 تحاليل مخبرية، كما قام قسم الأشعة في 29 صورة، وتم تقديم اللقاحات والمطاعيم لعدد 89 مراجعاً ضد الأمراض السارية.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للحملة د. بدر السمحان بأن العيادات تقدم الخدمات الطبية العلاجية متميزة بما تحتويه من أجهزة ومعدات طبية ترقى لتوازي أفضل ما في المنطقة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والارشادات الوقائية، مرتكزة في ذلك على ما تضمه من كادر متمرس من أطباء اختصاص في كل المجالات، وما تحتويه هذه العيادات من المختبرات الخاصة بالتحاليل وتصوير الأشعة، إلى جانب حرص الحملة على التوريد الدوري لما يلزم من الادوية التي يتجاوز عدد اصنافها في صيدلية العيادات أكثر من 70 صنفاً، وذكر بأن هذا يأتي تلبية لمشاعر وتطلعات الشعب السعودي الكريم في أطار وقوف مملكة الإنسانية الدائم، وعلى مختلف المستويات الوقفة الانسانية الصادقة مع الأشقاء السوريين.

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