تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد في بريدة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية لمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة، وبدأ تشغيل غرف التنويم وشغلها بالمرضى بعد أن تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بالإنابة د. سلطان بن سعود الشايع قد وقف ميدانياً على آلية تشغيل المرحلة الأولى، وبدء تفعيل الأسرّة التي تصل إلى 83 سريراً، وآلية العمل بقسم التنويم بعد تشغيله، وقد أكد الدكتور الشايع ، بأن مراحل سير العمل بمشروع البنية التحتية بالمستشفى تسير وفق جدول زمني محدد، يتم متابعته بشكل دقيق من صحة المنطقة، لضمان تنفيذ المشروع والانتهاء من أجزائه الأربعة ، بالزمن المحدد، مشيراً بأن المرحلة الأولى من المشروع ستكون إضافة مميزة للمستشفى، وخطوة نحو تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى، وقد التقى الدكتور الشايع خلال زيارته عددا من المرضى واطمأن على البرامج العلاجية المقدمة لهم.

وأطلع مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة د. إبراهيم الرشيدي مدير صحة القصيم بالإنابة على الإجراءات التي تم من خلالها تفعيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية بالمستشفى، كما استعرض سير العمل بالمراحل الأربع المتبقية.

من جانبه، أكد مساعد مدير صحة القصيم للشؤون الهندسية المهندس صالح الرعوجي بأن مشروع تطوير البنية التحتية لمستشفى الملك فهد التخصصي تبلغ تكلفته الإجمالية 164 مليون ريال، مشيراً بأن تشغيل المرحلة الأولى يأتي ضمن المراحل الأربع للمشروع.