الدفعة الإغاثية الطبية الثالثة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل حضرموت

وصلت أمس الأول الدفعة الثالثة من المعونة الطبية الإغاثية الثانية إلى مدينة سيئون على متن ثلاث قاطرات قادمة من المملكة عبر منفذ الوديعة البري مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز رأفت الصباغ في تصريح صحفي أمس، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الثالثة وتحتوي على محاليل وريدية وأدوية منوعة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بإقليم حضرموت الذي يشمل محافظات حضرموت الوادي والساحل وشبوة والمهرة، لتخفيف معاناة الإخوة اليمنيين المرضى من النازحين والجرحى ومواطني المحافظات.

وأكد الصباغ أن المعونات الطبية المقدمة من المركز تأتي بإشراف ومتابعة من المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، موضحاً أنها ستوزع لتشمل جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية عبر لجنة الطوارئ الطبية بالوادي والصحراء بحضرموت وفقاً للآلية المتفق عليها مع جهات الاختصاص.