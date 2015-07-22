فى استجابة لليوم السابع.. رى الشرقية: لجنة لفحص ترعة المشاعلة وزراعاتها

فى استجابة سريعة لما نشر أمس الثلاثاء باليوم السابع تحت عنوان (الجفاف يهدد 2500 فدانا من أراضى "قراجة" بالبوار بالشرقية).

أكد المهندس علاء عزت سعود مدير عام رى غرب الشرقية أن ترعة المشاعلة التى تغذى نهايتها زمام الأرض الزراعية بقرية قراجة التابعة لمركز كفر صقر تتوافر فيها مياه الرى بأدوار العمالة المقررة بالمناسيب والتصرفات الكافية لرى جميع الزمامات المقررة على الترعة.

وتابع المهندس علاء عزت سعود أنه قد سبق أن تمت معاينة الترعة على الطبيعة بمعرفة لجنة ترأسها وكيل وزارة الرى بالشرقية، ومدير عام الأراضى والمياه بمديرية الزراعة للوقوف على حالة المياه بنهاية الترعة ووجدت الزراعات بحالة ممتازة والمياه متوفرة وذلك فى دور العمالة المقرر للترعة.

وأضاف فى صريح خاص لـ"اليوم للسابع" أنه تم أمس معاينة الترعة بطول 11كم والزراعات التى بزمامها والبالغة 2100 فدان مروية وبحالة ممتازة وخاصة أراضى منطقة قراجة وأنه يتم بصفة دورية تطهير الترعة لضمان وصول مياه الرى لنهاياتها.