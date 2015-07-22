أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فى استجابة لليوم السابع.. رى الشرقية: لجنة لفحص ترعة المشاعلة وزراعاتها

Google+ Print
فى استجابة لليوم السابع.. رى الشرقية: لجنة لفحص ترعة المشاعلة وزراعاتها فى استجابة لليوم السابع.. رى الشرقية: لجنة لفحص ترعة المشاعلة وزراعاتها
فى استجابة سريعة لما نشر أمس الثلاثاء باليوم السابع تحت عنوان (الجفاف يهدد 2500 فدانا من أراضى "قراجة" بالبوار بالشرقية).

أكد المهندس علاء عزت سعود مدير عام رى غرب الشرقية أن ترعة المشاعلة التى تغذى نهايتها زمام الأرض الزراعية بقرية قراجة التابعة لمركز كفر صقر تتوافر فيها مياه الرى بأدوار العمالة المقررة بالمناسيب والتصرفات الكافية لرى جميع الزمامات المقررة على الترعة.

وتابع المهندس علاء عزت سعود أنه قد سبق أن تمت معاينة الترعة على الطبيعة بمعرفة لجنة ترأسها وكيل وزارة الرى بالشرقية، ومدير عام الأراضى والمياه بمديرية الزراعة للوقوف على حالة المياه بنهاية الترعة ووجدت الزراعات بحالة ممتازة والمياه متوفرة وذلك فى دور العمالة المقرر للترعة.

وأضاف فى صريح خاص لـ"اليوم للسابع" أنه تم أمس معاينة الترعة بطول 11كم والزراعات التى بزمامها والبالغة 2100 فدان مروية وبحالة ممتازة وخاصة أراضى منطقة قراجة وأنه يتم بصفة دورية تطهير الترعة لضمان وصول مياه الرى لنهاياتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365