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وظائف شاغرة للقيادات بالتربية والتعليم الفنى بالسويس

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وظائف شاغرة للقيادات بالتربية والتعليم الفنى بالسويس وظائف شاغرة للقيادات بالتربية والتعليم الفنى بالسويس
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن وجود وظائف شاغرة لديها حتى يتقدم الراغبون لشغلها من العاملين بالتربية والتعليم فقط، حيث أعلن تنسيق التعليم الإعدادى والثانوى بالمديرية عن وجود وظائف شاغرة وهى "موجهون للمرحلة الإعدادية فى تخصصات اللغة العربية والدراسات والعلوم والرياضيات واللغتين الفرنسية والإنجليزية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى والمجال الصناعى والتربية الفنية".

بالإضافة إلى مديرى ووكلاء مدارس إعدادية ومديرى ووكلاء مدارس ثانوية ومديرى وكلاء للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة.

وتابع بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم أنه على الراغبين فى التقدم للوظائف مراجعة شروط شغل الوظائف المبينة فى الإعلان المرفق ويستمر قبول الطلبات على النموذج المعد للتقدم والموجود بإدارة التنسيق اعتباراً من أمس الثلاثاء 21 / 7 ولمدة 15 يوماً علماً بأنه لن تقبل طلبات بعد هذا التاريخ.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن حاجة إدارة التعليم الفنى لعدد من الوظائف الإشرافية والتوجيهية لديها وهى مديرو ووكلاء مدارس فنية صناعية، موجه فنى تجارى، موجه فنى صناعى كهرباء (علمى)، وذلك حسب الشروط الموضحة بالإعلان المرفق بالخبر منها شروط خاصة بكل وظيفة وأخرى عامة لكل الوظائف وتقدم الطلبات باليد لإدارة تنسيق التعليم الفنى على النموذج المعد لديها اعتباراً من أمس الثلاثاء 21 / 7 ولمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان.


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بيان تعليم السويس عن الوظائف الشاغرة


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