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الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي

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الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي

    زار فخامة الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية الشيشان أول من أمس المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته عند مدخل المسجد النبوي عدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وقوة أمن الحرم.

وقد وصل الرئيس الشيشاني إلى المدينة المنورة في وقت سابق أول من أمس، وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد محمد بن مصطفى سيف، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميًد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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