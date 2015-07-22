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القوات الجوية بالظهران تعلن أرقام قبول ٤١٦ طالباً

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الظهران - عوض المالكي

    اعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية عن أرقام المقبولين نهائياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران. ودعت اللجنة عموم الطلبة المرشحين والمقبولين نهائياً وعددهم ٤١٦ طالباً مراجعة مقر القبول والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران ايام الاحد والاثنين والثلاثاء المقبلة في تمام الساعة السابعة صباحاَ بالزي الرياضي (بنطلون أزرق وفنيلة بيضاء وجزمة رياضية) وحلاقة الرأس رقم (2)، وقد أكدت لجنة القبول على الجميع التقيد بالحضور في التواريخ المحددة لكل مجموعة مصطحبين: أساس شهادة الثانوية العامة. وطباعة استمارة طلب الالتحاق النهائي من الموقع والمكونة من (10) صفحات + الغلاف) وتعبئتها بخط واضح والتوقيع عليها وختمها من العمدة أو شيخ القبيلة وتصديقها بختم من الشرطة أو الإمارة وطباعة نموذج تحويل مكافأة (فتح حساب بنكي) من الموقع وتعبئته وتصديقه من قبل البنك الذي يرغبه الطالب. ونموذج طلب المعلومات من الأحوال المدنية والذي استلمه الطالب بعد أداء اختبارات القبول وتصديقه من الأحوال المدنية. وأساس بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) للطالب حديثة وسارية المفعول وعدد (3) نسخ منها بالإضافة إلى جواز السفر حديث وساري المفعول بمدة لا تقل عن (3) سنوات. ونسخة من بطاقة ولي أمر الطالب (في حاله أن يكون ولي أمر الطالب غير والده). وإثبات تحديد فصيلة الدم من مستشفى حكومي أو خاص. وعدد (8) صورة ملونة مقاس (4×6) كاشف الرأس.

واضافت لجنة القبول ان المستلزمات المطلوبة من الطالب عند دخول المعهد والموضحة في صفحة رقم (9) من استمارة القبول.

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