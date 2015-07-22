عقود جديدة لمشروعات المياه والصرف الصحي في الشرقية

وقع وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين تسعة عقود جديدة لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت (24,525,125) ريالاً، وذلك بالتعاقد مع شركات وطنية متخصصة لتقوم بالتنفيذ خلال مدد زمنية مختلفة.

وقال م. حمد الوابل مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف إن تفاصيل العقود هي مشروع تشغيل وصيانة المياه بمحافظة الخفجي بمبلغ (9,475,000) ريالاً، ومدة العقد ثلاث سنوات، وعقد مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة بمحافظة الخبر "الجزء الأول" بمبلغ (5,993,000) ريال ومدته ثلاث سنوات، وعقد مشروع شبكات الصرف الصحي بمخطط (12/24ب) بمحافظة بقيق "المرحلة الأولى" بمبلغ (3,201,850) ريالاً ومدته سنة واحدة، وعقد مشروع استكمال شبكات المياه لقرى الأحساء (الحليلة، المنيزلة، الكلابية) وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (998,000) ريال ومدته شهر واحد، وعقد مشروع استكمال شبكات المياه لقرى الأحساء (البطالية، المراح، العدوة، المقدام) بنظام الشراء المباشر بمبلغ (996,675) ريالاً ومدته شهر واحد، وعقد توريد وتركيب خزان سعة (1000م3) لزوم فرع المياه بمحافظة الجبيل بنظام الشراء المباشر بمبلغ (995,000) ريال ومدته العقد أربعة أشهر, وعقد مشروع تنفيذ محطة تحلية مياه بالناضح العكسي على بئر عابد المسحل بطاقة انتاجية (1000م3/يوم) لزوم فرع المياه بمحافظة الجبيل وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (994,500) ريال ومدته ستة أشهر، وعقد مشروع استبدال المضخات القديمة في محطة الصرف الصحي رقم (8) بمحافظة الجبيل وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (975,000) ريال ومدة العقد خمسة أشهر، وعقد توريد وتركيب مكونات ومعدات المحطة لتشغيل محطة مخطط الزهراء الشبيلي بمحافظة القطيف بنظام الشراء المباشر بمبلغ (896,100) ريال ومدته أربعة أشهر.

من جهته، وقع مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف في حدود صلاحياته ستة عقود أخرى بمبلغ إجمالي وقدره (3,672,140) ريالاً، وهي عقد برنامج نزح البيارات للمناطق المتضررة في محافظة الخفجي بمبلغ (1,398,600) ريال ومدته ثلاث سنوات، وعقد اتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة حفر الباطن والقيصومة وهجرها بنظام الشراء المباشر بمبلغ (499,140) ريالاً ومدته ثلاثة أشهر، وعقد استكمال اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وتطوير وحدات محطة المعالجة بالعمران بنظام الشراء المباشر بمبلغ (496,000) ريال ومدته أربعة أشهر، وعقد توريد وتركيب مولد كهربائي بديل عن المولد الحالي لموقع بئر رقم (3) وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (493,000) ريال ومدته أربعة أشهر، وعقد مشروع تشغيل وصيانة أنظمة إزالة الروائح لزوم محطات الصرف الصحي بمدينة الدمام بنظام الشراء المباشر بمبلغ (406,410) ريالات ومدة العقد ستة أشهر، وعقد اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ توسعة وحدات محطة المعالجة بمحافظة النعيرية بمبلغ (378,990) ريالاً.