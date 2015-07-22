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محافظ رأس تنورة يدشن انطلاقة مهرجان «التراث والترفيه»

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محافظ رأس تنورة يدشن انطلاقة مهرجان «التراث والترفيه» محافظ رأس تنورة يدشن انطلاقة مهرجان «التراث والترفيه»

    دشن محافظ محافظة رأس تنورة محمد بن عبدالوهاب بودي مساء أمس الاول، انطلاقة فعاليات مهرجان رأس تنورة للتراث والترفيه " 22 فعالية" على كورنيش المحافظة، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والشركات وأعضاء المجلس المحلي ورجال أعمال وأهالي المحافظة.

وأوضح المحافظ أن مهرجان التراث والترفيه يعد أحد الجهود المثمرة التي بذلتها المحافظة بالتعاون مع الإدارات الحكومية واللجان المنظمة بجانب رجال الأعمال وأعضاء المجلس المحلي بما يخدم أهالي المحافظة وزائريها بجانب ملء أوقات الفراغ بما يعود بالنفع والفائدة عليهم، منوها بأن جميع القائمين على تنظيم المهرجان يتمنون أن تحوز فعاليات المهرجان على استحسان ورضا الزائرين من داخل وخارج المحافظة.

وقام المحافظ بعد تدشينه فعاليات المهرجان بالتجول في أركانه، وزار خيمة التسوق التي تحتوي على ركن الأسر المنتجة، كما زار القرية التراثية التي تشتمل على 18 غرفة تحاكي ماضي وتاريخ المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى بالمملكة بجانب متحف لعرض السيارات الكلاسيكية، وزار المقهى الشعبي والمسرح المضيء وخيمة السيرك المخصصة للعروض البهلوانية.

وانطلقت أهازيج الأوبريت التراثي بعنوان "صوت يام" بصوت المنشد ناجي بن باسم و"رازف يام" كلمات الشاعر صالح بن حمد القحطاني التي تفاعل معها الجمهور، ثم تلتها فقرة الراوي محمد الشرهان بمشاركة الشاعر عبدالله المهداني والمنشد خالد الساطوح تلاها أوبريت لفرقة أكاليل برفقة المنشد خالد الساطوح، فيما اختتمت فعاليات اليوم الأول للمهرجان بالعرضة وتكريم الرعاة والمشاركين.

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