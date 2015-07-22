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إتلاف خمسة أطنان لحلويات فاسدة.. في جدة

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إتلاف خمسة أطنان لحلويات فاسدة.. في جدة إتلاف خمسة أطنان لحلويات فاسدة.. في جدة

    أتلفت بلدية الجنوب التابعة لأمانة محافظة جدة خمسة أطنان من الحلويات التالفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن حملات مكثفة شنتها على المباسط العشوائية والمحلات والباعة الجائلين في منطقة أسواق الصواريخ والأهدل، بمشاركة الرقابة التجارية بالأمانة وشرطة البلدية.

وأفاد م. محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب أن الحملات أسفرت عن إتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو الفاسدة بسبب سوء الحفظ والتخزين، وإزالة ٢٥ بسطة حلويات وأغذية بطاطس وبليلة، كما أتلفت فرق الرقابة خمسة أطنان من الحلويات والأغذية منتهية الصلاحية، وصادرت حوالي طن من الخضروات وسلمتها للجمعية الخيرية، وتم عمل إشعارات إلكترونية ل٣٠ محلاً مخالفاً لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وتؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان وعدم تهاونها في تطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين.

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