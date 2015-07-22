«مهرجان أبها يجمعنا» يطلق ثماني فعاليات و60 برنامجاً سياحياً في يومه الأول

بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، انطلقت أمس عدد من برامج (مهرجان أبها يجمعنا) الذي يمتد طيلة شهر شوال بثمان فعاليات احتضنتها تسعة مواقع مختلفة، ضمت قرابة 60 برنامجاً سياحياً.

احتضنت السودة أربع فعاليات، الأولى "القرية التراثية بجوار فندق الإنتركونتنتال، والثانية "السودة أجمل" والثالثة "روناجرو" والرابعة المرسم ثلاثي الأبعاد في متنزه الملك عبدالعزيز، بينما شهدت ساحة المفتاحة الخارجية فعالية الشوكولاتة، كما احتضنت حديقة أبوخيال بمدينة أبها فعالية "رمي السهام"، فيما انطلقت فعاليات الشركة السياحية الوطنية "سياحية" في ثلاثة مواقع هي: حديقة أبها الجديدة، منتجع السودة، منتجع الحبلة، إضافة إلى "الباص السياحي" الذي ينقل الزوار بين أهم معالم المنطقة ومواقع المهرجان.

السودة أجمل:

وقد شهدت السودة انطلاقة فعالية "السودة أجمل" بمتنزه الملك عبدالعزير بتسعة أنشطة وهي (مهرجان التسوق، المدينة الترفيهية، المسرح المفتوح، المطاعم، المسابقات، مسابقات الأطفال، الرسم، التصوير، السحب اليومي"، ويحوي مرسم ثلاثي الأبعاد للفنان عوض زارب ثمانية أنشطة وهي (الرسم، والتصوير ثلاثي الأبعاد، الرسم الحر للمبدعين والعام للطفل وعلى لوحات الموقع) بمشاركة المشاهير والمصطافين والزوار وأهالي المنطقة، ويشمل "روناجرو" سبعة أنشطة متنوعة (الحديقة المصغرة، مسابقات، تحديات، مشاركات نجوم، التصوير الفوتوغرافي، أسئلة ثقافية، توعية صحية)،

قرية السودة التراثية:

في المقابل انطلقت فعاليات القرية التراثية بجوار فندق الإنتركونتنتال ١١ نشاطا عن الحياة القديمة (الحصاد، الحراثة، الكتاتيب، عرض العمل المسرحي، الفنون الشعبية، الإنشاد، الزراعة، المقاهي، الحرفيين التراثية، الأسر المنتجة، أستديو القرية).

فيما بدأت فعالية "الشوكولاته" ب ١٢ نشاطا وذلك بساحة المفتاحة الخارجية ما بين إبراز المنتج والتسوق والترفيه (معرض الشكولاتة، أجمل صور، الرماية بالسهام، مسرح الطفل، الأسر المنتجة، المطبخ المفتوح، عروض الإسكيت، مدينة ملاهي الطفل، تسوق وأربح، القطار الترفيهي، مسابقة الشكولاتة، توائم الشوكولاتة).

باص سياحي ينقل الزوار بين الفعاليات.. وقرية السودة تقدم صوراً من الماضي

فعاليات السياحية :

وتنوعت الشركة السياحية الوطنية في تقديم فعالياتها عبر ثلاثة مواقع، حديقة أبها الجديدية وبها ثمانية أنشطة (عربات معلقة، عروض الصوت والضوء، المهارات الرياضية، الدولفين، معرض الأسر المنتجة، معرض التسوق، ألعاب الأطفال، رمي الأصباغ للصغار)، ومنتجعا السودة والحياة وبها خمسة أنشطة (العربات المعلقة، زيارة قرية رجال ألمع والمتحف والقرية القديمة في الحبلة، العروض الشعبية).

رمي سهام وإسكيت

وأخيرا انطلقت فعاليات رمي السهام للصغار والكبار بحديقة أبوخيال، وعروض الإسكيت بساحة المفتاحة الخارجية.