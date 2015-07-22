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موكل أحد مالكى عقار الإسكندرية: كاميرات محلاته صورت الواقعة وسلمتها للشرطة

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موكل أحد مالكى عقار الإسكندرية: كاميرات محلاته صورت الواقعة وسلمتها للشرطة موكل أحد مالكى عقار الإسكندرية: كاميرات محلاته صورت الواقعة وسلمتها للشرطة
كشف المحامى مصطفى رمضان، الموكل عن عادل الشيمى أحد ملاك العقار الذى تداولت الصحف خبره تحت عنوان "لودر يهدم عقار بالإسكندرية"، حقيقة ما نشرته الصحف، وتتمثل فى قيام الشريك الآخر ويدعى "كريم"، بمحاولة إخراج السكان من العقار عنوة، فقام باستخدام اللودر لمحاولة بث الرعب بينهم وإخراجهم منه.

وأوضح رمضان، أن موكله هو من قام بتصوير الواقعة باستخدام كاميرات المراقبة الموجودة بمحلاته، والتى تقع أمام العقار مباشرة، وأنه من قام بتسليمها لقسم شرطة اللبان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأكد رمضان، أن موكله ليس له علاقة حقيقية بالعقار لحصوله على جزء منه "خلاصة حق" من أحد الأشخاص مقابل نقود كانت له.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد أصدرت بياناً صباح أمس، أعلنت فيه ما قاله اللواء خالد فوزى رئيس حى الجمرك، وهو أن العقار صادر له قرار هدم من الحى منذ عام 2001، وأن تنفيذ قرار الهدم من مسئولية المالك وليس الحى، مؤكداً أن المحافظ الدكتور هانى المسيرى، أمر بتكوين لجنة فورية تتشكل برئاسة رئيس الحى والإدارة الهندسية والإشغالات والحدائق لرفع تقرير للمحافظ بحالة العقار لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤاً أو تلاعباً فى قرار الهدم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365