إحالة أطباء وصيادلة وفنيين بوحدات إدارة العامرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إحالة أربعة صيادلة ومفتش الأغذية والأخصائى الاجتماعى من العاملين بمستوصف صدر العامرية إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

كما قرر إحالة طبيبين بشريين وأربعة أطباء أسنان واثنين من فنيى الأسنان وثلاث مراقبين صحيين وخمسة صيادلة من العاملين بوحدة الجزائر بمنطقة العامرية إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

كما قرر إحالة اثنين من الصيادلة ومراقب صحى ومهندس زراعى وكاتب من العالمين بوحدة البتروكيماويات بمنطقة العامرية إلى التحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل.

وصرح الدكتور مجدى حجازى، إن إحالة هؤلاء العاملين إلى التحقيق يأتى فى إطار الحملات التى تقوم بها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية خلال الشهر الماضى، لتحقيق الانضباط داخل كل الوحدات التابعة للمديرية، وخاصة الوحدات البعيدة عن قلب المدينة.