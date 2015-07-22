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ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 65 ألف عبر منفذ السلوم منذ فبراير الماضى

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ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 65 ألف عبر منفذ السلوم منذ فبراير الماضى ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 65 ألف عبر منفذ السلوم منذ فبراير الماضى
أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريحات صحفية منذ قليل، ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 65 ألفًا و104 مصريين عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك، وقيام سلاح الجو المصرى على إثر ذلك بدك مواقع الإرهابيين فى ليبيا.

وأضاف "العنانى"، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 599 إلى الجانب الليبى بينهم 66 مصريًا و533 ليبيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 186 مصريًا وليبيًا، بينهم 89 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية، و97 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية.

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