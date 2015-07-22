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والدة شهيد الشيخ زويد لمحافظ الشرقية: "الحكومة ساكتة ليه على الإرهابيين"

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والدة شهيد الشيخ زويد لمحافظ الشرقية: "الحكومة ساكتة ليه على الإرهابيين" والدة شهيد الشيخ زويد لمحافظ الشرقية: "الحكومة ساكتة ليه على الإرهابيين"
"حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم من كل ظالم ومفترى، وبدل ما أفرح أنى شايفاه قدامى يجيلى فى كفن، حرام عليكم ساكتة ليه مش بتخلصوا على الإرهابيين الكفرة دول ليه"، بهذه الكلمات الحزينة استقبلت الحاجة نادية عبد العزيز والدة الشهيد أحمد يحيى ابن قرية بردين محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، الذى حرص على تأدية واجب العزاء فى الشهيد الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى الأخير على كمين للجيش بالشيخ زويد بسيناء.

وقرر محافظ الشرقية إطلاق اسم الشهيد مجند أحمد يحيى محمد فؤاد على المدرسة الثانوية المشتركة ببردين مسقط رأس الشهيد، تخليداً لذكراه وعرفاناً بالجميل على تضحيته فى الدفاع عن الوطن .

كان المحافظ قد قام، أمس، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمنزله بقرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تقف إلى جانب الشهداء لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم اعتزازاً واحتراماً لما قدموه للوطن .

وقال المحافظ لأسرة الشهيد أشعر بالفخر لكونى محافظاً لمحافظة تقدم شهداء للوطن، مشيداً بجهود جيش العظيم فى التصدى للإرهاب والقضاء عليهم من أجل بناء مصر الجديدة .

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مصر 365

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