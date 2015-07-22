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10 آلاف حذاء من جمعية الأورمان للتلاميذ الفقراء بالوادى الجديد

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10 آلاف حذاء من جمعية الأورمان للتلاميذ الفقراء بالوادى الجديد 10 آلاف حذاء من جمعية الأورمان للتلاميذ الفقراء بالوادى الجديد
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إن جمعية الأورمان قامت بمنح المحافظة عشرة آلاف حذاء للبنين والبنات من تلاميذ المدارس من الفقراء بالمحافظة بالمجان، بالإضافة إلى 2500 كرتونة مواد غذائية، وقال إن ذلك يأتى بعد التنسيق الذى تم بين المحافظة، واللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان .

وصرح المحافظ، بأنه سيتم توزيع الأحذية عن طريق إقامة معارض بمراكز المحافظة، بواقع معرض لكل مركز إدارى تحت مسمى معرض العودة إلى المدارس بجانب 500 عبوة مواد غذائية، بحيث يحضر المستفيد لاختيار ما يناسبه من حيث الحجم والشكل .

وفى سياق متصل أكد المحافظ، أنه سيتم تسليم شيكات المساهمة فى نفقات تجهيز العرائس الأيتام، يوم الاثنين الموافق 27 يوليو، والذى تستفيد منه 47 عروسًا بواقع 3000 جنيه لكل عروس بإجمالى 141,000 جنيه.

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مصر 365