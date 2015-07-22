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المئات من مشجعى الأهلى بكفر الشيخ يحتفلون بفوزه على الزمالك

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المئات من مشجعى الأهلى بكفر الشيخ يحتفلون بفوزه على الزمالك المئات من مشجعى الأهلى بكفر الشيخ يحتفلون بفوزه على الزمالك
شهدت شوارع مدينة كفر الشيخ وعدد من مدن المحافظة خروج المئات من جمهور ومشجعى النادى الأهلى للاحتفال بفوزه على نادى الزمالك بهدفى مؤمن زكريا مقابل لا شىء.

ففى مدينة كفر الشيخ خرج المئات فى مسيرة كبيرة انطلقت من أمام المقاهى المجاورة لمسجد الاستاد وفندق الشباب والرياضة والفنادق المقابلة لمصنعى الزيت والغزل والنسيج، وطافت عددا من الشوارع منها شارع نبوى المهندس وشارع إبراهيم المغازى وشارع الخليفة المأمون وعدد من الشوارع الأخرى وهم يرددون شعارات النادى الأهلى ورفع المشاركون أعلام النادى الأهلى وأيديهم وهم يتغنون بفوز ناديهم.

وعلى جانب آخر توقفت حركة السيارات بشارع الخليفة المأمون ونبوى المهندس لتواجد المئات من مشجعى النادى الأهلى أثناء وقفهم ومرورهم بالشارعين وهم يحتفون وتم إشعال عدد من الألعاب النارية.

وكانت المقاهى قد شهدت زحاما شديدا حول الشاشات التى تم وضعها فى مدن المحافظة لمتابعة المئات المباراة عليها، وحدثت مشادات كلامية بين مشجعى النادى الأهلى ونادى الزمالك خلال المباراة دون اشتباكات.

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مصر 365