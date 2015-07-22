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جامعة القناة: استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب الثانوية العامة مرحلة أولى

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جامعة القناة: استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب الثانوية العامة مرحلة أولى جامعة القناة: استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب الثانوية العامة مرحلة أولى
يبدأ مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس فى استقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين فى الثانوية العامة لهذا العام، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور ممدوح غراب فى تصريحات صحفية إن المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه الأخير أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وبحضور رؤساء الجامعات المصرية، قرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 من يوليو الجارى، وذلك وفقا للحد الأدنى التالى: الحد الأدنى للمرحلة: الشعبة العلمية 396.5 درجة فأكثر أى بنسبة 96.7% فأكثر، بواقع عدد طلاب يصل إلى 25163، أمّا الشعبة الهندسية فـ 383.5 درجة فأكثر أى بنسبة 93.5% فأكثر، بواقع 20314، والشعبة الأدبية 334 درجة فأكثر أى بنسبة 81.5% فأكثر بواقع 64742 بإجمالى عدد طلاب 110219 وقال المجلس لطلاب الثانوية العامة.

وأشار رئيس الجامعة أن مكتب التنسيق بالجامعة استعد لاستقبال الطلاب لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات حسب المرحلة المحددة لكل طالب ومجموعة مشيرا إلى توفير كل الإمكانيات للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة تسجيل الرغبات وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة.

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مصر 365