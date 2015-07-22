استجابة لـ"اليوم السابع".. وزارة الرى توفر مياه الرى لـ8 قرى بالشرقية

استجابة لما نشرته "اليوم السابع" فى عدد يوم 27 إبريل الماضى تحت عنوان "يعانى أهالى 8 قرى كاملة بشمال محافظة الشرقية من نقص مياه الرى بسبب تعطل محطة الرى الرئيسية"، أرسل المهندس علاء محمد خالد رئيس الإدارة المركزية للشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الرى ردا يؤكد فيه أنه يجرى حاليا تشغيل الوحدات لحسم الشكاوى مؤقتا لحين ضبط الجهد بالمحطة والزراعات بالمنطقة.

وقال علاء محمد خالد، أن الشكوى تقع على ترعة جندل السفلى ك 14.500 الآخذه من ترعة السماعنة الجديدة ك 27.700 بر أيسر أمام الحجز ك 27.700، وأنه توجد محطة تغذية بنهاية الترعة من مصرف بحر البقر مكونة من 5 وحدات تدار بالكهرباء، وأدى انخفاض الجهد الكهربائى بالمحطة إلى إتلاف 4 لوحات كهربائية خاصة بالمواتير وتم تغييرها وكذلك تغيير طلمبة تحضير.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشكاوى، أنه تم عمل مقايسة مع شركة الكهرباء بمبلغ 265 ألف جنيها لصيانة الكهرباء بالمحطة والمحولات وتوريد رافع للجهد، وتم توريد غالبية المكونات اللازمة للأعمال الكهربائية استعدادا لتشغيل الخط الجديد.