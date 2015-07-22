تنفيذ مشروعات للصرف الصحى بشرق النيل بتكلفة تصل إلى 7.4 مليار جنيه

حصل "اليوم السابع" على قائمة بمشروعات الصرف الجارى تنفيذها بحافظة القاهرة من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف فى منطقة شرق النيل ويأتى فى مقدمة هذه المشروعات توسعات محطة مياه الأميرية، التى تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث سيتم رفع طاقة المحطة من 2 مليون متر مكعب فى اليوم إلى 3.5 مليون متر مكعب فى اليوم، وذلك لخدمة مناطق شرق النيل بدءا من دار السلام والمعادى حتى الأميرية.

وتصل تكلف المشروع لـ429 مليون جنيه ووصلت نسبة إنجاز تنفيذ المشروع لنحو 85% فيما سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع ديسمبر 2015.

ويتمثل المشروع الثانى فى تنفيذ خطوط الأنفاق من محطة الأميرية، والهدف من المشروع عمل تنفيذ ازدواج للخطوط الناقلة للمياه من محطة الأميرية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر، وتصل القيمة التقديرية للمشروع 363 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ 55% ومن المقرر الانتهاء من المشروع نوفمبر 2015.

فيما يتمثل المشروع الثالث فى تنفيذ ازدواج للخطوط والمجمعات الرئيسية الناقلة للمياه من محطة الأميرية ثم إلى محطة الخصوص ثم إلى الجبل الأصفر لاستيعاب الزيادة من التصرفات الواردة لمحطة الأميرية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع 30 يونيو 2017 وتصل التكلفة التقديرية للمشروع لنحو 299 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ لـ85%.

رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة

>من جانبه أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن المشروع الرابع يتمثل فى رفع طاقة محطة معالجة الجبل الأصفر من 2 مليون متر مكعب إلى 2.5 مليون متر مكعب فى اليوم والتى تصل تكلفته التقديرية لـ500 مليون يورور للمهمات الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه للأعمال المدنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع 30 يونيو 2017.

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المشروع الخامس يتمثل فى نقل التصرفات المياه المعالجة من الجبل الأصفر والبركة إلى مصرف بلبيس، وتصل تكلفته التقديرية لـ98 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز 15% رغم بدء المشروع من 2012.

مشروعات تحسين الصرف بالعاصمة

آخر موعد لتنفيذ المشروعات 2017

>وأشار إلى أن هناك عددا من مشروعات تحسين صرف يأتى فى مقدمتها مشروع تحسين صرف مشروع سليم وتصل تكلفتها 14 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ 85%، وكذلك مشروع تحسين الصرف الصحى لمصر الجديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه فى ديسمبر المقبل، وكذلك مشروع تحسين صرف صحى حمامات القبة التى تشمل تحسين صرف صحى شوارع سكة عليش عبد الجليل، وحسن كاظم، وإسلام، وعمر لطفى، وعلان، وشارع محطة الزيتون، وابن سندر، بتكلفة 39 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذه.>وأوضح أن هناك عددا آخر من المشروعات جار تنفيذها مشروع أبو صير الغربى وعزبة الجامعة، والشعاروة بكفر أبو صير الشرقى بتكلفة 64 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع تغطية ترعة الطوارئ ورفع المياه بواسطة محطة الرفع حتى المصب بتكلفة 78 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الخطوط والمجمعات الناقلة من محطة الرفع الحلزونية حتى محطة معالجة البركة، بتكلفة 197 مليون جنيه.

وأكد أنه جار تنفيذ مشروع إصلاح هبوط المجمع الأول القديم الداخل على محطة عين شمس بتكلفة 4 ملايين جنيه ووصلت نسبة التنفيذ 10%، وجار إصلاح هبوط بشارع الفيروز قطر 1600 مم، بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن آخر موعد لإنهاء المشروعات 2017، مؤكدا أن هذه المشروعات ستقضى على 80% من مشاكل الصرف بالقاهرة.