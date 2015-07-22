5 نصائح غذائية تجنب طفلك الإصابة بالسمنة

تعد السمنة من أهم المشاكل التى يصاب بها الأطفال والكبار، ويرجع سببها الأساسى إلى النظام الغذائى الخاطئ منذ الصغر وتناول الأطعمة الغنية بالدهون ما يسبب فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

وأشار الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى تضاعف أعداد الإصابة بالسمنة لدى الأطفال بسبب اعتيادهم على العادات الغذائية الخاطئة والإكثار من تناول الأطعمة السريعة وذات الألوان الصناعية كالحلويات والمشروبات الغازية.

>وأضاف استشارى السمنة والنحافة، أن الإصابة بالسمنة قنبلة موقوتة قد تدمر الطفل عندما يكبر ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض المناعية.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة طفلك من الإصابة بالسمنة:

>1- الاهتمام بتناول الخضراوات كالخيار والخس والفاصوليا والبطاطس.

>2- الإكثار من تناول الفاكهة كالبرتقال والمانجو والفراولة.

>3- إعطاء طفلك بعض الفيتامينات مثل أ ود.

>4- تناول الماء بكثرة.

>5- ممارسة الرياضة منذ الصغر حتى يعتادها كجزء من حياته ولا يستطيع الاستغناء عنها.