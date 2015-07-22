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أيتن عامر ترتدي الزي الهندي في ليلة الحناء

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أيتن عامر ترتدي الزي الهندي في ليلة الحناء أيتن عامر ترتدي الزي الهندي في ليلة الحناء

الأربعاء 22-07-2015 00:16

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

أقامت الممثلة الشابة أيتن عامر مساء أمس الاثنين ليلة الحناء في فيلا والدتها، وهو تقليد متعارف عليه في تقوم خلاله العروس برسم حناءعلى جسدها قبل زفافها.

وحضر ليلة الحناء شقيقتاها داليا ووفاء عامر وأبنائهما، كما حضرت الممثلة غادة إبراهيم وعدد من الأهل والأصدقاء والمقربين من العروسين في ليلة طغى عليها جو الفرح.

واهتمت وفاء عامر بكافة تفاصيل الحفل، ليظهر بشكل مميز.

و في بداية الحفل، ارتدت أيتن جينز وقامت بعدها بتغيير ملابسها لتفاجىء الحضور بالساري الهندي، في لوك أثار إعجاب الحضور.

ومن المزمع أن يقام حفل الزفاف يوم غداً الأربعاء.

 

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