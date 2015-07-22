MTV تختار مايلي سايروس لتقديم حفل جوائزها

اختارت قناة "MTV" النجمة العالمية Miley Cyrus لتقديم حفل توزيع جوائزها الموسيقية لهذا العام.

فبعد عامين فقط من عملها مع القناة، أعلنت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً أنها ستقدّم حفل توزيع جوائز " MTV" الموسيقية، وفق ما جاء في صورة نشرتها على إحدى صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة النجمةMiley في زيّ أخضر مع مخلوق غريب بنفس الزيّ، ويحمل لافتة، كُتب عليها: "لم تسمح لي MTV بتقديم الحفل"، فيما حملت النجمة لافتة كُتب عليها: "فسأقدم أنا حفل توزيع جوائز MTV في هذا العام".

بدورها، أكّدت القناة النبأ، ونشرت صورَ النجمة على صفحتها الخاصة في تويتر.

يُشار إلى أنّ Miley Cyrus كانت أثارت موجات من الجدل والانتقاد عندما قدّمت عرضاً فاضحاً في حفل " MTV" عام 2013.

يُذكر أن الحفل سيُقام في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، في يوم 30 آب/أغسطس.