بالفيديو: ابنة سيرين عبد النور تغني أغنية "عادي" بمشاركة والدتها

نشرت الفنانة سيرين عبد النور على حسابها الخاص في موقع "الفيس بوك"، فيديو لابنتها تاليا وهي تشاركها في غناء أغنية "عادي".

الفيديو تم تصويره من قبل قناة "العربية" التي زارت سيرين في منزلها.

وقد ظهرت سيرين وهي تمسك بيدي ابنتها وهما تغنيان سوياً أغنية "عادي" من دون أن يظهر وجه تاليا أمام عدسة الكاميرا، إذ تحرص سيرين على عدم ظهور ابنتها أمام الكاميرات أو نشر صورها، خوفاً عليها من تعليقات بعض الناس السلبية، على حد تصريح سابق لسيرين.

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