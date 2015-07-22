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جنرال أمريكى يؤيد وضع مراقبين جويين أمريكيين مع القوات العراقية

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جنرال أمريكى يؤيد وضع مراقبين جويين أمريكيين مع القوات العراقية جنرال أمريكى يؤيد وضع مراقبين جويين أمريكيين مع القوات العراقية
أبلغ جنرال امريكى بارز اعضاء بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء ان وضع مراقبين جويين امريكيين مع القوات العراقية الاكثر قربا من مناطق القتال حتى يمكنهم تحديد الاهداف وتوجيه القصف سيحسن الضربات الجوية التى تستهدف متشددى تنظيم الدولة الاسلامية وينبغى "دراسته بجدية".

وسئل الجنرال مارك ميلى المرشح لمنصب رئيس اركان الجيش اثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ ان كانت هناك حاجة الى مراقبين جويين امريكيين فى العراق فقال انهم سيقدمون "دعما أكثر فعالية عن قرب من الجو".

وأضاف قائلا ان هذه الخطوة "ينبغى دراستها بجدية".
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