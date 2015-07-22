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الجزائر واسبانيا تؤكدان إرادتهما بالمشتركة لمكافحة الإرهاب

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الجزائر واسبانيا تؤكدان إرادتهما بالمشتركة لمكافحة الإرهاب الجزائر واسبانيا تؤكدان إرادتهما بالمشتركة لمكافحة الإرهاب
أكدت الجزائر واسبانيا أمس الثلاثاء ارادتهما المشتركة فى مواصلة تعاونهما فى مجال مكافحة الارهاب والتطرف بكل أشكاله سواء على الصعيد الثنائى أو المتعدد الأطراف.

جاء ذلك فى البيان الختامى الذى توج الاجتماع الجزائرى الاسبانى رفيع المستوى السادس بين رئيسى الوزارء الاسبانى ماريانو راخوى والجزائرى عبد المالك سلال فى مدريد ونقلته وكالة الانباء الجزائرية مساء أمس.

ودعا البيان البلدان إلى تعزيز المكافحة الدولية لشبكات الارهاب والجريمة المنظمة وتوسيع آليات التعاون لتجفيف منابع تمويلها بما فى ذلك دفع الفدى المالية والمتاجرة بالأسلحة، مؤكدا أن تبادل المعلومات والتعاون القضائى يمثلان ركيزة هامة من أجل القضاء على تلك الجرائم.

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