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ضبط 1299 صاروخا وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

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ضبط 1299 صاروخا وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية ضبط 1299 صاروخا وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية
شن ضباط إدارة مباحث بالغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة على المحلات والمكتبات بسمنود وطنطا لضبط الألعاب النارية المحدثة للصوت والشرر، قبل بيعها للجمهور لخطورتها على مستخدميها خاصة الأطفال وأسفرت الحملة عن ضبط 1299 صاروخا وألعاب نارية.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام "بسمة.ا.ا" 23 سنة صاحبة مكتبة بقرية أبو صير - مركز سمنود بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها، خاصة الأطفال وباستهداف المكتبة تم ضبط 225 صاروخ ألعاب نارية، البعض منها متعدد الطلقات والبعض الآخر محدث للصوت والشرر فى المحضر رقم 14690 جنح المركز.

كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط 1074 صاروخا وألعاب نارية البعض منها متعدد الطلقات والبعض الآخر محدث للصوت والشرر بحوزة بائع مجهول صاحب فرش بميدان السيد البدوى أول طنطا وفر هاربا فور مشاهدته سيارة الحملة تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15109 جنح قسم أول طنطا وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية بنتائج الحملات.

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مصر 365

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