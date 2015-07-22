ضبط 11 طن بنزين وسولار مدعم داخل محطة وقود بدون ترخيص بمركز المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط 11 طن بنزين وسولار مدعم داخل محطة وقود بدون ترخيص بقرية محلة حسن مركز المحلة، قبل بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام محمود.ع.ع، 34 سنة،مقيم بقرية محلة حسن - مركز المحلة، المدير المسئول عن محطة وقود ملك أحمد إبراهيم توفيق الغرباوى، مقيم بذات القرية، بإنشاء محطة وقود بدون ترخيص بذات القرية، وقيامهما بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء، محققًا من جراء ذلك أرباحًا طائلة دون وجه حق .

وبتقنيين الإجراءات تم استهداف المحطة وضبط 6 آلاف لتر بنزين 80 مدعم، و5 آلاف لتر سولار مدعم بإجمالى 11 ألف لتر، وبسؤال محمود.ع.ع، أقر بملكيه المضبوطات لأحمد إبراهيم توفيق الغرباوى بقصد البيع، وأنه يزاول النشاط بدون ترخيص، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 31987 جنح مركز المحلة، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.