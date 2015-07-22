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"الجنايات" تستكمل اليوم سماع الشهود بمحاكمة "مرسى" بقضية التخابر مع قطر

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"الجنايات" تستكمل اليوم سماع الشهود بمحاكمة "مرسى" بقضية التخابر مع قطر "الجنايات" تستكمل اليوم سماع الشهود بمحاكمة "مرسى" بقضية التخابر مع قطر
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد فهمى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وسماع شهود الإثبات بالقضية.

وتستكمل المحكمة بجلسة اليوم سماع أقوال الشاهد الأول واستكمال مناقشة الشاهد الرئيسى بالقضية وهو ضابط أمن وطنى من قبل الدفاع، كما ستستمع المحكمة إلى شهادة الشاهد الثانى وهو ضابط بقطاع الأمن الوطنى.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق "محمد مرسى" وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
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مصر 365

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