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إنشاء مصنع أدوية ومستحضرات طبية فى مدينة أويالا بغينيا بإدارة وعمالة مصرية

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إنشاء مصنع أدوية ومستحضرات طبية فى مدينة أويالا بغينيا بإدارة وعمالة مصرية إنشاء مصنع أدوية ومستحضرات طبية فى مدينة أويالا بغينيا بإدارة وعمالة مصرية
وقعت المصرية مذكرة تفاهم مع دولة غينيا لإنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الطبية بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية.

وكان المهندس إبراهيم محلب قد وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب الغينى قبل مغادرته غينيا الاستوائية ومن الجانب الغينى وزير الصحة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم وإدارته بخبرات مصرية، ليكون مركزاً طبياً مرموقاً يخدم غرب القارة الإفريقية بأكمله.
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مصر 365

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