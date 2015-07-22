علماء يكتشفون مذاق الدهون ويتوصلون لبدائل لها تكافح السمنة والسكر

كشف تقرير طبى نشر مؤخراً بصحيفة الإندبندنت البريطانية عن اكتشاف طعم الدهون ، وأنها تتمتع بمذاق غير مستساغ ويعتبر فى الوقت نفسه فريدا من نوعه، أطلقوا عليه اسم "oleogustus".

وقد يساهم اكتشاف هذا المذاق الجديد الذى كشف عنه النقاب فريق من الباحثين بجامعة بيردو الأمريكية فى محاربة مرض السمنة، والذى انتشر بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة، ويأمل الباحثون فى أن يساهم ذلك فى التوصل إلى ابتكار جديد يؤدى إلى تطوير بدائل صحية للدهون.

وينضم بذلك طعم الدهون إلى المذاقات الخمسة المعروفة: الحلو والمالح والحامض والمر والأومامى، والأخير هو مذاق غير مستساغ بحد ذاته، ولكنه يمنح مجموعة كبيرة من الأطعمة طعماً مميزاً، وسيساهم هذا الإنجاز أيضاً فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين لا يشعرون بالطعم غير المستساغ للدهون، غالبا ما يُفرطون فى تناول الأطعمة الدهنية، وبالتالى ترتفع فرص إصابتهم بالسمنة وفرط الوزن، ولذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Chemical Senses"، وكما جاءت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديل ميل" البريطانية فى العشرين من شهر يوليو الجارى.