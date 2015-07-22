"السياحة": صرف 20 ألف جنيه لأسر المعتمرين المتوفين أثناء المناسك

أكد محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى، أن عدد الوفيات بين المعتمرين بلغ 28 حالة وفاة خلال موسم العمرة الحالى، من إجمالى عدد مليون و800 ألف معتمرا مصريا أدوا مناسك العمرة هذا العام.

وقال شعلان المكلف بإدارة قطاع الشركات مؤقتا لحين عودة رئيس القطاع من السعودية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك تنسيقا وتعاونا مع غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، لبدء صرف بوليصة التأمين لأسرة المعتمر المتوفى، والبالغ قيمتها 20 ألف جنيه وفقا لبنود وثيقة التأمين.

وكانت غرفة شركات السياحة، قد قامت بالتأمين على معتمرى شركات السياحة، لموسم 1436 هـ، طوال مدة برنامج رحلة العمرة المعتمد من وزارة السياحة ضد أخطار الوفاة الطبيعية وضد الحوادث الشخصية والجماعية التى ينتج عنها وفاة أو عجز كلى مستديم بمبلغ عشرين ألف جنيه مصرى، وكذلك ضد العجز الجزئى المستديم بنسبة من مبلغ التعويض طبقا لنسبة العجز.

غرفة شركات السياحة: التأمين على المعتمرين بـ20 ألف جنيه للفرد