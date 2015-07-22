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الطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 36 درجة

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الطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 36 درجة الطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 36 درجة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس وحار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ومعتدل ليلاً على كل الأنحاء وعلى السواحل الشمالية نهارًا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن ،

القاهرة

الصغرى 24 العظمى 36

الإسكندرية

الصغرى 25 العظمى 31

مطروح

الصغرى 22 العظمى 31

بورسعيد

الصغرى 25 العظمى 32

دمياط

الصغرى 24 العظمى 32

بلطيم

الصغرى 24 العظمى 33

الإسماعيلية

الصغرى 24 العظمى 37

السويس

الصغرى 25 العظمى 37

العريش

الصغرى 20 العظمى 34

نخل

الصغرى 20 العظمى 36

طابا

الصغرى 22 العظمى 38

الطور

الصغرى 26 العظمى 36

مرسى علم

الصغرى 27 العظمى 38

الغردقة

الصغرى 27 العظمى 39

شرم الشيخ

الصغرى 28 العظمى 39.

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