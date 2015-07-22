الطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 36 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس وحار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ومعتدل ليلاً على كل الأنحاء وعلى السواحل الشمالية نهارًا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر،

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

الصغرى 24 العظمى 36الصغرى 25 العظمى 31الصغرى 22 العظمى 31الصغرى 25 العظمى 32الصغرى 24 العظمى 32الصغرى 24 العظمى 33الصغرى 24 العظمى 37الصغرى 25 العظمى 37الصغرى 20 العظمى 34الصغرى 20 العظمى 36الصغرى 22 العظمى 38الصغرى 26 العظمى 36الصغرى 27 العظمى 38الصغرى 27 العظمى 39الصغرى 28 العظمى 39.