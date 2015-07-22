مصرع عشرات الانقلابيين في لحج.. والحوثيون يقصفون تعز بشكل هستيري

سقط عشرات الحوثيين ومن القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بين قتيل وجريح في المواجهات الدائرة في منطقة العند بمحافظة لحج جنوبي البلاد وسط اسناد جوي للتحالف العربي للمقاومة الشعبية. وقالت مصادر محلية وفي المقاومة ل"الرياض" ان 22 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح قتلوا واصيب العشرات فيما قتل 9 واصيب 50 اخرون من المقاومة في جبهتي بلة والعند. يأتي هذا فيما شنت مقاتلات تابعة للتحالف العربي، امس، غارات جوية استهدفت قاعدة العند الجوية ومعسكر لبوزة المجاور للقاعدة بمحافظة لحج. كما استهدفت طائرات التحالف العربي منطة سناح شمال مدينة الضالع شمالي البلاد. وقبل ذلك فر عشرات من المسلحين الحوثيين من مدينة عدن إلى محافظة لحج تحت ضربات المقاومة الشعبية. وأضاف أن مقاتلي المقاومة الشعبية أحرزوا تقدما ميدانيا في الأطراف الشمالية لمحافظة عدن باتجاه لحج في مواجهة المتمردين الحوثيين وقوات صالح. وذكرت مصادر ان عشرات المتمردين لقوا مصرعهم في غارات جوية مستمرة منذ ثلاثة ايام على مواقعهم في شمال مدينة عدن. وتقوم قوات المقاومة الشعبية بحملات تمشيط في محافظة عدن لطرد من ما تبقى من مسلحين حوثيين وقوات صالح.

هذا ووصلت امس سفينة إماراتية محملة بنحو 2315 طنا من المساعدات الطبية إلى ميناء عدن الرئيسي الخاضع لسيطرة السلطة الشرعية. وهذه السفينة هي الرابعة من دولة الإمارات التي تصل إلى عدن منذ مارس الماضي، للمساهمة في مساعدة المتضررين من حصار الحوثيين للمدينة قبل دحرهم من قبل المقاومة. وكان في استقبال السفينة الإماراتية وفد حكومي مؤلف من نائب رئيس البرلمان، محمد شدادي، ووزير النقل بدر باسلمة ووزير الداخلية عبده الحذيفي، بالإضافة إلى محافظ عدن نائف البكري. كما رست في ميناء الزيت في عدن سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل 4700 طن من المساعدات. وينتظر أن تصل باخرة إماراتية تحمل آلاف الأطنان من المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي تعز قصف المتمردون الحوثيون وقوات صالح بشكل عشوائي مدينة تعز، فيما سيطر الجيش الوطني مدعوماً بمسلحي المقاومة الشعبية على مواقع بجوار السجن المركزي في المدينة، بينما قصفت طائرات التحالف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

وقالت مصادر محلية ان الحوثيين وقوات صالح قصفت في وقت متأخر من الاثنين الأحياء السكنية في مدينة تعز بشكل عشوائي، ووقعت اشتباكات بين عناصر المقاومة الشعبية والحوثيين في أحياء حوض الأشراف والبريد والجمهوري والضباب. وأدى القصف العشوائي إلى احتراق بعض المنازل من بينها عمارة ضخمة وهي مقر مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاؤه.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت مصادر محلية وفي المقاومة ل"الرياض" ان قوات الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية في تعز تقدمت في بعض الجبهات، واقتربت من السجن المركزي، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على مواقع بجوار السجن إلى منطقة عقاقة ومحاصرة نقطة الثلاثين، عند المدخل الجنوبي الغربي لتعز.

وأكدت المصادر ذاتها، مقتل 8 من الحوثيين وقوات صالح، إلى جانب مقتل 7 من المقاومة الشعبية، خلال مواجهات دارت على عدة جبهات، كما قتل مدنيان في قصف حوثي على أحياء سكنية بالمدينة. كما اصيب العشرات من الطرفين فيما قتل مدنين اثنين واصيب اثنان اخران في قصف عشوائي للحوثين على الاحياء السكنية.

وقالت مصادر في تعز إن خدمتي الاتصالات والانترنت ظلت مقطوعة في محافظة تعز لليوم الثاني على التوالي. وكان تنسيقي المقاومة الشعبية اتهم في بيان أصدره جماعة الحوثيين المسلحة والعناصر الموالية لصالح باستهداف مكتب الاتصالات بقذائف الدبابة المتمركزة في منطقة ثعبات. وقال إن القصف أسفر عن انقطاع خدمة الانترنت والهاتف الثابت. ووصفت المقاومة هذا التصرف ب«الإجراءات الإجرامية الممنهجة»، والتي تأتي في سياق الحصار المستمر على تعز المحافظة الاكثر كثافة سكانية في البلاد وعاصمتها المكتظة بالسكان. وفي مدينة اب وسط اليمن قالت مصادر في المقاومة ان مسلحين من المقاومة الشعبية بالمحافظة استهدفوا في وقت متأخر من مساء الاثنين تعزيزات حوثية شمال مدينة القاعدة. واضافت المصادر أنه نتج عن الاستهداف إحراق طقم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي وقت مبكر امس، قصفت الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف العربي مواقع للحوثيين في جبهة الجفينة وتبة الدفاع غربي مأرب. هذا فيما تواصلت المواجهات في مناطق متفرقة من مارب.

وفي صنعاء لقي اربعة حوثيين مصرعهم واصيب ثمانية اخرون في هجوم بسيارة مفخخة في العاصمة صنعاء استهدف منزل قيادي حوثي مساء الاثنين. وقال شهود عيان ان الهجوم استهدف منزل القيادي في جماعة الحوثي ايهاب الكحلاني في حي الجراف الغربي شمالي صنعاء. ويعد حي الجراف المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي في صنعاء.