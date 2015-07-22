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"الوفد": قائمة مرشحى الحزب للفردى تشهد تعديلا محدودا فى بعض الدوائر

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"الوفد": قائمة مرشحى الحزب للفردى تشهد تعديلا محدودا فى بعض الدوائر "الوفد": قائمة مرشحى الحزب للفردى تشهد تعديلا محدودا فى بعض الدوائر
قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن قائمة مرشحى الحزب خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ممن سيخوضون المنافسة على المقاعد الفردى سوف تشهد تعديلا محدودا، بعدما صدر قانون تقسيم الدوائر بتغييرات فى بعض الدوائر الانتخابية.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد لـ"اليوم السابع"، أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لقيادات الحزب لمتابعة الاستعداد للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الأيام الماضية لم تشهد أى تواصل مع قائمة فى حب لعدم وجود مستجدات على الساحة إضافة إلى إجازة عيد الفطر.


>حزب الوفد: تعاقدنا مع شركة لمعرفة المرشحين فى كل دائرة انتخابية ومدى قوتهم

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