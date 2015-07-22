نجار يُطلق النار على نفسه لإجبار آخر على التنازل عن حقه فى سداد 9 آلاف جنيه

أطلق نجار النار على نفسه، لإجبار أحد الأشخاص على التنازل عن حقه فى سداد مبلغ 9 آلاف جنيه.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، يفيد بوصول بلاغ لمركز مغاغة من مستشفى مغاغة العام، بوصول عبد الله عبد الباسط، 25 عامًا، نجار، ومقيم بأرض سلطان برج العرب، مصابًا بطلق خرطوش بالساق اليسرى، وبسؤاله اتهم "سامح.ز"، 35 عامًا بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسلاح نارى كان بحوزته، بسبب خلافات مالية بينهم.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المجنى عليه أحدث إصابته بنفسه لإجبار المشكو فى حقه على سداد مبلغ 9 آلاف جنيه، وبمواجهة المصاب بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجارٍ التحقيق مع المصاب.