أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نجار يُطلق النار على نفسه لإجبار آخر على التنازل عن حقه فى سداد 9 آلاف جنيه

Google+ Print
نجار يُطلق النار على نفسه لإجبار آخر على التنازل عن حقه فى سداد 9 آلاف جنيه نجار يُطلق النار على نفسه لإجبار آخر على التنازل عن حقه فى سداد 9 آلاف جنيه
أطلق نجار النار على نفسه، لإجبار أحد الأشخاص على التنازل عن حقه فى سداد مبلغ 9 آلاف جنيه.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، يفيد بوصول بلاغ لمركز مغاغة من مستشفى مغاغة العام، بوصول عبد الله عبد الباسط، 25 عامًا، نجار، ومقيم بأرض سلطان برج العرب، مصابًا بطلق خرطوش بالساق اليسرى، وبسؤاله اتهم "سامح.ز"، 35 عامًا بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسلاح نارى كان بحوزته، بسبب خلافات مالية بينهم.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المجنى عليه أحدث إصابته بنفسه لإجبار المشكو فى حقه على سداد مبلغ 9 آلاف جنيه، وبمواجهة المصاب بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجارٍ التحقيق مع المصاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365