حبس كهربائى متهم بقتل ممرضة فى الشارع طعنا بالسكين

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف أحمد ناجى مدير النيابة بحبس كهربائى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ممرضة طعنا بالسكين أثناء عودتها من العمل، وسدد لها طعنتين بالظهر أثناء سيرها بالشارع انتقاما منها بعدما عنفته لكثرة معاكسته لابنتها.

كان المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا بمقتل ممرضة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها أثناء عودتها من عملها صباحا هاجمها أحد الأشخاص وأصابها بطعنتين نافذتين بالظهر مما أسفر عن مفارقتها الحياة وفر هاربا.

وكشفت تحريات الرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور أن المتهم بارتكاب الجريمة جار القتيلة، ويعمل كهربائى سيارات، وبإعداد عدة أكمنة له تمكنت القوات من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها بسبب تعنيفها له ونشوب مشادة كلامية بينهما لمعاكسته لابنتها، وأضاف أنه انتظرها أثناء عودتها من عملها ثم سدد لها طعنتين بسكين، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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