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وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون اليوم فى الخرطوم

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وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون اليوم فى الخرطوم وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون اليوم فى الخرطوم
تنطلق صباح اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، فى العاصمة السودانية الخرطوم، وتستمر حتى الجمعة، وذلك استكمالاً للاجتماع السابق الذى شهدته القاهرة شهر يونيو الماضى، والذى عقد على مستوى الخبراء الفنيين، وتم الاتفاق خلاله على عقد الاجتماع المقبل على مستوى الوزراء للوصول إلى حل للخلافات.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يستهدف توصيف المهام الخاصة بالمكتبين الاستشاريين اللذين سيقومان بإعداد الدراسات الفنية اللازمة، لرصد تأثير السد على دولتى المصب والسودان.

ووفقاً لما أكدته مصادر بملف سد النهضة، أن المرحلة الحالية من المفاوضات بين الدول الثلاثة تمر بمرحلة مهمة وغاية فى الدقة، مشيراً إلى أن سبب صعوبة المفاوضات الفنية تأتى بسبب حرص كل دولة على مصالحها طبقًا لوجهة نظرها.

وشددت المصادر على أن المفاوض المصرى شديد الحرص على الحقوق والثوابت المصرية، وبالتالى فإن كل الأجهزة السيادية فى الدولة تشترك فى حل ملف سد النهضة، وتجتمع بشكل دورى من أجل المساعدة فى التوصل لاتفاق مع إثيوبيا فيما يتعلق بهذه القضية تحديدًا.

وكانت اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، قد عقدت فى القاهرة على مدار 3 أيام أوائل الشهر الحالى، دون التوصل لاتفاق لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشارى، الذى سينفذ الدراسات الفنية المطلوبة، وفقًا لخارطة الطريق التى اتفق عليها الوزراء فى أغسطس من العام الماضى ومرور 11 شهرًا عليها.

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