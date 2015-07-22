بالفيديو ..“صحافة المواطن”مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخراطيش والمولوتوف بمنطقة أرض اللواء

استمرارًا لتفاعل قراء “اليوم السابع”، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان “صور وابعت”، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو،المواطن صلاح متولى فيديو لاشتباكات نشبت بمنطقة أرض اللواء إستخدموا فيها الأسلحة البيضاء والمولوتوف والخرطوش.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.المكان أرض اللواء