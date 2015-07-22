40 قتيلا على الأقل فى أسبوع من المعارك بين التبو والطوارق بليبيا

قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح فى اشتباكات عنيفة يخوضها منذ أسبوع مسلحون من قبيلتى التبو والطوارق فى جنوب شرق ليبيا، بحسب ما افاد الاربعاء مسئول محلى وكالة فرانس برس.

وقال المسئول فى مدينة سبها على بعد 750 كلم جنوب طرابلس "سقط 40 قتيلا على الاقل غاليتهم العظمى من المسلحين وأصيب العشرات بجروح فى اشتباكات عنيفة بين التبو و الطوارق".

وأضاف "تسببت المعارك التى اندلعت قبل أسبوع بنزوح مئات العائلات من الاحياء حيث تدور المعارك والتى يستخدم فيها الطرفان الاسلحة الخفيفة و المتوسطة".