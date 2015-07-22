أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

40 قتيلا على الأقل فى أسبوع من المعارك بين التبو والطوارق بليبيا

Google+ Print
40 قتيلا على الأقل فى أسبوع من المعارك بين التبو والطوارق بليبيا 40 قتيلا على الأقل فى أسبوع من المعارك بين التبو والطوارق بليبيا
قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح فى اشتباكات عنيفة يخوضها منذ أسبوع مسلحون من قبيلتى التبو والطوارق فى جنوب شرق ليبيا، بحسب ما افاد الاربعاء مسئول محلى وكالة فرانس برس.

وقال المسئول فى مدينة سبها على بعد 750 كلم جنوب طرابلس "سقط 40 قتيلا على الاقل غاليتهم العظمى من المسلحين وأصيب العشرات بجروح فى اشتباكات عنيفة بين التبو و الطوارق".

وأضاف "تسببت المعارك التى اندلعت قبل أسبوع بنزوح مئات العائلات من الاحياء حيث تدور المعارك والتى يستخدم فيها الطرفان الاسلحة الخفيفة و المتوسطة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365