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خلى بالك واحترس من المضاعفات.. 83% من مرضى السكر عرضة للإصابة بالخرف

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خلى بالك واحترس من المضاعفات.. 83% من مرضى السكر عرضة للإصابة بالخرف خلى بالك واحترس من المضاعفات.. 83% من مرضى السكر عرضة للإصابة بالخرف
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع 1 قد يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بالخرف عند تقدمهم فى السن مقارنة مع الأشخاص الأصحاء.

وقد وجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 490000 شخص أن 83% من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 1 كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وقالت مؤلفة الدراسة راشيل وايتمير، أحد كبار العلماء فى قسم الأبحاث فى كايزر فى أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إنه على الرغم من أن كل من النوع 1 والنوع 2 من مرض السكر يسبب مشاكل فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، لكن السبب الجذرى لكل مرض مختلف.

وقد أظهرت أبحاث سابقة وجود علاقة بين مرض السكر 2 ومخاطر الخرف، لأن الناس الذين يعانون من مرض السكر النوع 1 يعيشون بشكل روتينى.

وأوضح الباحثون أن داء السكر من النوع 1، يهاجم فيه الجهاز المناعى خلايا بيتا المنتجة للأنسولين فى البنكرياس، وذلك عن طريق الخطأ، وفقا لجمعية السكر الأمريكية (ADA).

وأضاف الباحثون أن الأنسولين هو الهرمون الضرورى للخلايا فى الجسم لتكون قادرة على استخدام الكربوهيدرات من الأطعمة كوقود، حيث إنه فى داء السكر من النوع 2، فإن الجسم يطور مقاومة للأنسولين ويرفض استخدام الكربوهيدرات بشكل فعال.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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مصر 365