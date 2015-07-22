فى أمريكا.. السود أكثر عرضة من البيض للإصابة بالسكتة القلبية وأمراض الكلى

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأمريكيين السود أكثر عرضة من البيض للإصابة بسكتة قلبية مفاجئة.

ووجدت الدراسة أيضًا خلال الدراسة التى شملت أكثر من 1300 شخص أن السكتة القلبية المفاجئة غالبًا ما تحدث فى سن مبكرة لدى السود مقارنة بالبيض.

وأوضح الباحثون أن السكتة القلبية المفاجئة تحدث عندما يكون النظام الكهربائى للقلب متوقف، ويؤدى هذا إلى نبض القلب بطريقة متقطعة ثم التوقف، ونتيجة لذلك، لا يتم ضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم.

>وقال الباحث الدكتور سوميت كوف، المدير المساعد لمعهد القلب سيناى فى لوس أنجلوس، أن السود فى الولايات المتحدة هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة قلبية مفاجئة من البيض.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السود هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم أكثر ومشاكل فى الكلى، أو أمراض الكلى المزمنة.

وأضاف الباحثون أن علم الوراثة قد يكون هو السبب وراء ارتفاع خطر إصابة السود بسكتة قلبية مفاجئة، مقارنة بالبيض.

وقد نشرت هذه الدراسة فى عدد يوليو من دورية رابطة القلب الأمريكية.

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